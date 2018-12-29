Молдавия экстрадировала в Россию вербовщика ИГ*
Власти Молдавии выдали РФ российского гражданина 28-летнего Надира Давудова, который находился в международном розыске по обвинению в связях с организацией ИГ* ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ).
Давудов занимался активной террористической деятельностью в отношении правительственных войск в Сирии. А также при помощи социальных сетей занимался вербовкой жителей Кабардино-Балкарской республики, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский суд осудил члена ИГ на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте».
Всего в 2018 году Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций на Северном Кавказе.
А сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в течение уходящего года задержали более 230 террористов в России. Кроме того, были предотвращены террористические акты на Северном Кавказе и ликвидированы 37 террористических ячеек в стране.
"Исламское государство"* - запрещенная на территории РФ террористическая организация.