Молдавия экстрадировала в Россию вербовщика ИГ*

СЕГОДНЯ 21:42 2018-12-29T21:42:39+03:00

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Власти Молдавии выдали РФ российского гражданина 28-летнего Надира Давудова, который находился в международном розыске по обвинению в связях с организацией ИГ* ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ).

Давудов занимался активной террористической деятельностью в отношении правительственных войск в Сирии. А также при помощи социальных сетей занимался вербовкой жителей Кабардино-Балкарской республики, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский суд осудил члена ИГ на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте».

Всего в 2018 году Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций на Северном Кавказе.

А сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в течение уходящего года задержали более 230 террористов в России. Кроме того, были предотвращены террористические акты на Северном Кавказе и ликвидированы 37 террористических ячеек в стране.

"Исламское государство"* - запрещенная на территории РФ террористическая организация.