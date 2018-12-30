2018-12-30T00:35:04+03:00
Экономика

Срок пилотного проекта по tax free в России продлен до конца 2019 года

Перечень торговых точек, где иностранцам за купленные товары возвращают НДС, существенно расширен
Юлия ДИВЕЕВА
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Система tax free будет работать в России до конца 2019 годаСистема tax free будет работать в России до конца 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действие пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы налога на добавленную стоимость (НДС) от приобретенных в России товаров (tax free) продлено до конца 2019 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Ранее предполагалось, что проект tax free завершится 31 декабря 2018 года. Также документ, который опубликован на официальном сайте правительства, содержит перечень мест розничной торговли, где за купленные в которых товары может быть возвращен НДС. Он был дополнен новыми точками, которые открылись в Москве, в городах Котельники, Красногорске и Химках Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что с 10 апреля 2018 года в России в пилотном режиме заработала система tax free, позволяющая иностранцам возвращать НДС при вывозе товаров, приобретенных на территории страны. На первом этапе система работала в тестовом режиме в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке.

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