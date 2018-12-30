2018-12-30T01:38:57+03:00
Общество

Британские ученые выяснили последствия отказа от алкоголя на месяц

Без спиртного люди худели, лучше себя чувствовали и экономили деньги
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Британцы узнали, что будет, если месяц не пить алкогольБританцы узнали, что будет, если месяц не пить алкогольФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британские ученые из Университета Сассекса провели исследование о влиянии на организм человека отказа от алкоголя на месяц. Для этого исследователи организовали конкурс “Сухой январь”, в течение которого участники должны были полностью отказаться от спиртного.

Итоги опубликованы на портале EurekAlert. В эксперименте принимали участие 816 человек. Они не употребляли алкоголь весь январь 2018 года, а затем в течение года регулярно проходили опросы и обследования. Исследователи выясняли, как менялся вес, привычки в еде, а также самочувствие подопытных.

Оказалось, что после месячного воздержания участники конкурса стали реже и меньше употреблять алкоголь и вообще переосмыслили свое отношение к нему.. Количество дней, когда они выпивали, у в среднем сократилось у всех с 4,3 до 3,3 в неделю, а объем потребленного спиртного уменьшился с 8,6 до 7,1 условного "стакана". Стало меньше случаев, когда испытуемые напивались “в стельку” - около 2,1 раза в месяц.

У большей части британцев (80%) увеличился самоконтроль во время выпивки, после того как они провели “сухой январь”. Также 71% испытуемых признались, что стали лучше спать, у 58% снизился вес, а еще 57% отметили улучшение концентрации внимания. Также 88% участников исследования отметили, что стали экономить деньги.

Интересно, что изначально на участие в конкурсе зарегистрировались 2 тысячи 821 участник, в начале феврале онлайн-опрос после «Сухого января» прошли 1 тысяча 715 человек, а в августе уже чуть больше 800 участников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп обвинил демократов в смерти детей нелегальных мигрантов
Срок пилотного проекта по tax free в России продлен до конца 2019 года
Путин поручил продумать создание банка для строительства жилых высоток
Сирию покинула первая группа войск США
Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве вместе с женой
МИД РФ назвал провокационным заявление Киева о взятии "серой зоны" в Донбассе
В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме
МВД предлагает привязать автономера к месту регистрации
МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов
С 9 января в России начнут действовать новые тарифы ОСАГО
Молдавия экстрадировала в Россию вербовщика ИГ*
В Ганновере закрыли аэропорт после попытки водителя въехать на его территорию
Трамп и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом во время телефонного разговора
РЖД приступит к продаже невозвратных билетов с 20 января 2019 года
Путин подписал закон о продлении надзорных каникул для малого бизнеса
Россия начала разработку нового самолета на замену «Руслану»
Порошенко подписал законопроект, расширяющий границы Украины в Черном море
Суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
МВД Египта объявило о ликвидации 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе
Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году
Президент освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области
Сенатор Олег Морозов прокомментировал ввод Россией санкций в отношении украинских товаров
Песков ответил на вопрос об интеграции России и Белоруссии
Лавров: переговоры Россия и Турция по Сирии на высоком уровне были полезными
У берегов Кипра загорелся танкер