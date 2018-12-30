Британские ученые выяснили последствия отказа от алкоголя на месяц

СЕГОДНЯ 01:38 2018-12-30T01:38:57+03:00

Без спиртного люди худели, лучше себя чувствовали и экономили деньги

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Британские ученые из Университета Сассекса провели исследование о влиянии на организм человека отказа от алкоголя на месяц. Для этого исследователи организовали конкурс “Сухой январь”, в течение которого участники должны были полностью отказаться от спиртного.

Итоги опубликованы на портале EurekAlert. В эксперименте принимали участие 816 человек. Они не употребляли алкоголь весь январь 2018 года, а затем в течение года регулярно проходили опросы и обследования. Исследователи выясняли, как менялся вес, привычки в еде, а также самочувствие подопытных.

Оказалось, что после месячного воздержания участники конкурса стали реже и меньше употреблять алкоголь и вообще переосмыслили свое отношение к нему.. Количество дней, когда они выпивали, у в среднем сократилось у всех с 4,3 до 3,3 в неделю, а объем потребленного спиртного уменьшился с 8,6 до 7,1 условного "стакана". Стало меньше случаев, когда испытуемые напивались “в стельку” - около 2,1 раза в месяц.

У большей части британцев (80%) увеличился самоконтроль во время выпивки, после того как они провели “сухой январь”. Также 71% испытуемых признались, что стали лучше спать, у 58% снизился вес, а еще 57% отметили улучшение концентрации внимания. Также 88% участников исследования отметили, что стали экономить деньги.

Интересно, что изначально на участие в конкурсе зарегистрировались 2 тысячи 821 участник, в начале феврале онлайн-опрос после «Сухого января» прошли 1 тысяча 715 человек, а в августе уже чуть больше 800 участников.