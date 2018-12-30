2018-12-30T06:13:05+03:00
Политика

ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии в 2019 году

Также ВКС России получат 10 комплектов зенитных комплексов "Панцирь-С" и С-400 "Триумф"
Юлия ДИВЕЕВА
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ЗРК С-350Е Витязь. Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.orgЗРК С-350Е Витязь. Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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В новом, 2019 году, на вооружение воздушно-космических сил (ВКС) России впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов

"Помимо этого, планируется поставка около 10 комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400", - цитирует его слова пресс-служба Минобороны РФ.

В 2018 году комплексы С-400 и "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе. Системы использовались при проведении учений зенитных ракетных войск, передает ТАСС.

"В 2018 году с подразделениями и частями ЗРВ проведено более 200 учений различного уровня, из них 20 - с боевой стрельбой", - уточнили в Минобороны.

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