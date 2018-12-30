Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака

СЕГОДНЯ 21:54 2018-12-30T21:54:53+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая в воскресенье, 30 декабря, с рабочей поездкой посетила Ирак, пообещала продолжить возвращать российских детей из этой ближневосточной страны.

«Российская сторона приложит максимум усилий для возвращения на Родину всех несовершеннолетних граждан, находящихся сейчас вместе с осужденными или подследственными мамами в условиях заточения на территории Ирака. Гуманитарная миссия, несомненно, должна и будет продолжена», - приводит слова Кузнецовой официальный сайт детского омбудсмена.

При этом уполномоченный по правам ребенка рассказала о предстоящей работе с возвращенными в РФ детьми. По ее словам, предстоит долгая и кропотливая работа по их лечению и реабилитации, в том числе психологической.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российские дети, возвращение которых в минувшую пятницу анонсировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, жили в тюрьме в Багдаде. Их вместе с матерями бросили туда по обвинению в пособничестве террористам.