Во Флориде во время драки в торговом центре пострадали 18 человек

30 Дек. 23:43 2018-12-30T23:43:59+03:00

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В крупном торговом центре округа Ориндж штата Флорида произошла драка в которой пострадали 18 человек. Об этом сообщили представители местной администрации.

По их словам, торговый центр Florida Mall был закрыт после того, как в субботу вечером там произошла ссора. В полицию поступили сообщения о стрельбе в фуд-корте центра. Но когда наряды правоохранителей рпибыли на место, выяснилось, что в одном из кафе подрались мужчина и женщина. В пылу борьбы они повалили на пол несколько стульев, сдвинули столы, и нанесли легкие травмы 18 другим посетителям, пишет портал Click Orlando.

Во Флориде 18 человек пострадали в ходе драки в торговом центре.Полиция получила сообщения о стрельбе в фуд-корте центра, но позже выяснилось, что перестрелки не было

По словам шерифа округа Ориндж Джоуи Армстронга, восемь человек были отправлены в больницы для оказания помощи и осмотра.

Очевидцы происшествия рассказали, что из-за драки начался переполох, люди испугались и побежали их торгового центра на улицу. Некоторые магазины заблокировали свои двери, опустив металлические ставни, и покупатели оказались заблокированы внутри.

Предполагаемые зачинщики драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка. Торговый центр был снова открыт через час.