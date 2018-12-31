2018-12-31T01:53:11+03:00
Политика

Великобритания после Brexit откроет свои военные базы в Азии и Карибском регионе

Министр обороны королевства заявил, что страна может снова стать "настоящим глобальным игроком"
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ЭстонииМинистр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ЭстонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Великобритания после выхода из Европейского Союза намерена открыть свои военные базы в Азии и Карибском регионе. такое заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

Он отметил, что очень серьезно рассматривает возможности максимального увеличения численности британских сил и средств передового базирования для "создания факторов сдерживания". По мнению министра, сейчас самое время обеспечить британское присутствие на Востоке и и в Карибском регионе.

"Это самый подходящий момент со времени окончания Второй мировой войны, когда мы можем что-то изменить, можем сыграть ту роль на мировой арене, какую мир ожидает от нас. Это подходящий момент, чтобы снова стать настоящим глобальным игроком - и я думаю, что вооруженные силы играют действительно важную роль в этом", - цитирует слова Уильямсона британская газета Мirror.

Глава Минобороны выразил уверенность, что Соединенному Королевтсву пора отказаться от начатой в 1968 году политики сворачивания своих военных баз, расположенных "к востоку от Суэца". Он не назвал возможные местоположения новых зарубежных военных объектов Британии, но источник издания сказал, что базы, суда снабжения и оборудование, и обслуживающий персонал могут быть дислоцированы в Сингапуре или Брунее в Южно-Китайском море. Также верятными местами сосздания новых военных баз на Карибах "в течение следующих нескольких лет" называют Монтсеррат и Гайану.

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