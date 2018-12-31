Умер замминистра транспорта РФ Сергей Аристов

СЕГОДНЯ 03:57 2018-12-31T04:05:09+03:00

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Умер статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. В некрологе на сайте министерства сказано, что Аристов скончался 30 декабря после болезни. Ему было 63 года.

"Обширные знания, большой опыт руководителя и организатора, высокая внутренняя культура и готовность прийти на помощь в любую минуту снискали ему огромный авторитет и уважение среди коллег и товарищей", - говорится в сообщении.

Родным и близким покойного выразил соболезнования глава ведомства Евгений Дитрих. Прощание с Аристовым пройдет 2 января. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Сергей Аристов родился 25 ноября 1955 года в деревне Обабкова Курганской области, в 1980 году окончил Свердловский юридический институт по специальности "Правоведение". Работал сначала в прокуратуре Кемеровской области, затем в прокуратуре РСФСР и Генпрокуратуре РФ. В 2002 году получил должность заместителя министра путей сообщения РФ, с 2004 года - замглавы Минтранса. С 1 декабря 2005 года являлся статс-секретарем - заместителем министра транспорта РФ.

"На каком бы посту Сергей Алексеевич ни находился, он всегда оставался настоящим профессионалом и справедливым человеком, умеющим видеть ситуацию, определять задачи и способы их решения. Он всегда имел свою принципиальную позицию и был готов ее отстаивать", - подчеркнули в Минтрансе.

Аристов награжден многими государственными и ведомственными наградами, в том числе Орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», Орденом Почета, Медалью «За развитие железных дорог», Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.