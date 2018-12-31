В США лев выбрался из клетки и убил стажера зоопарка

СЕГОДНЯ 06:48 2018-12-31T06:48:28+03:00

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В американском штате Северная Каролина лев выбрался из клетки и напал на сотрудников зоопарка. В результате погибла молодая девушка.

Инцидент произошел в парке дикой природы в округе Касуэлл. Смотрители чистили вольер хищника, когда он неожиданно набросился на них. Лев растерзал стажера - 22-летнюю Александру Блэк, которая умерла на месте, до приезда полиции, сообщает издание USA Today.

По словам шерифа округа Тони Дардена, его офицеры пытались успокоить животное дротиками со снотворным, но лев продолжал бушевать. Тогда было принято решение застрелить зверя. чтобы достать тело девушки из вольера.

Погибшая девушка недавно окончила университет и проработала в зоопарке около двух недель. Сейчас парк дикой природы временно закрыт для посещений.

Всего в нем обитает более 80 животных, за ними следят более десятка сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, а также используются волонтеры для помощи. Стало известно, что парк не подал заявку на аккредитацию от Ассоциации зоопарков и аквариумов , которая предоставляет обучение по обеспечению безопасности персонала и гостей.