СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-31T10:28:24+03:00

Члены музыкального коллектива сообщают, что клавишник и вокалист Майк Тэйлор умер во сне

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Умер солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор, который получил прозвище «Бородач». Информация о кончине появилась на официальной странице музыкального коллектива в Facebook.

«С глубокой грустью мы объявляем о смерти нашего любимого брата и участника группы Майка «Бородатый парень» Тейлора», - указано в сообщении.

Музыканты отмечают, что у Майка была непревзойденная любовь к жизни. Он скончался мирно «от естественных причин» во сне.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования его двум детям, которых он обожал больше всего на свете. Мы просим о конфиденциальности для его семьи в это трудное время», - написали артисты.

Отметим, что популярность к канадской группе пришла после видео с кавером на песню Gotye «Somebody That I Used to Know». На YouTube его посмотрели больше 180 миллионов человек.