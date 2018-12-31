Эрдоган поздравил Путина и Трампа с Рождеством и Новым годом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Лидер Турции в своем послании отметил важность турецко-российских отношений и выразил надежду на активное сотруднчество Анкары и Москвы в будущем.
В письме к Трампу он высказался о том, что совместные усилия сторон поспособствуют повышению уровня стратегического партнерства между турецким и американским государствами.
Помимо Путина и Трампа, Эрдоган также поздравил с предстоящими праздниками председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которого поздравили друг друга с Новым годом