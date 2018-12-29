2018-12-29T20:42:49+03:00
В мире

Трамп и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом во время телефонного разговора

В следующем году исполняется 40 лет со дня установления китайско-американских отношений
Сакина НУРИЕВА
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд ТрампПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили отношения между странами, заключение торговой сделки, проблематику Корейского полуострова, а также поздравили друг друга с Новым годом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Разговор состоялся в субботу, 29 декабря, по инициативе американского лидера.

В ходе переговоров Трамп отметил, что китайско-американские отношения очень важны для остального мира. При этом рабочие группы двух стран делают все возможное для реализации достигнутого сторонами в Аргентине согласия.

"В настоящее время уже достигнут большой прогресс в этом диалоге", - приводит слова лидера США агентство.

Председатель Китая в свою очередь заметил, что в настоящий момент двусторонние отношения находятся на крайне важном этапе. По его словам делегации США и КНР ведут активную работу по реализации достигнутой договоренности по торговым вопросам. Он также надеется, что рабочие группы двух стран будут идти навстречу друг другу, что "в интересах всего мира".

Си Цзиньпин также напомнил, что в 2019 году исполняется 40 лет со дня установления китайско-американских отношений. В связи с этим он готов усилить сотрудничество с Вашингтоном в торгового-экономической, военной направлениях, а также в сфере правоохранительных органов и борьбе с наркотиками.

Кроме того, лидеры США и КНР коснулись ситуации на Корейском полуострове и обсудили другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напоследок Трамп и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине.

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