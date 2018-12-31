2018-12-31T21:13:27+03:00
Политика

США запросили консульский доступ к задержанному за шпионаж в Москве американцу

МИД РФ оповестил Вашингтон о задержании американца
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США запросили консульский доступ к задержанному за шпионаж в Москве американцуСША запросили консульский доступ к задержанному за шпионаж в Москве американцуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

США запросили консульский доступ к своему гражданину Полу Уилану, которого во вторник утром, 31 декабря задержали в Москве по подозрению в шпионаже.

В Госдепе подтвердил информацию о том, что МИД РФ ранее оповестил ведомство официальным уведомлением о задержании гражданина США в российской столице.

В Вашингтоне отметили, что надеются на получение консульского доступа, сообщил в понедельник РИА Новости представитель госдепартамента.

Более подробную информацию американский представитель не передала из соображений конфиденциальности.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве ФСБ задержала гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Мужчину обвиняют в сборе информации и передачи государственной тайны иностранному государству. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Уилану грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время ФСБ продолжает следственные действия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики обстреляли сирийский город в провинции Алеппо, погибли двое мирных жителей
WBA назвала украинца Александра Усика боксером года
МВД Франции: "желтые жилеты" намерены устроить беспорядки на Новый год
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
Сенатор от демократов Элизабет Уоррен объявила о планах участвовать в выборах президента США
Трамп похвастался своей героической победой над ИГ* в Сирии
В Серпухове обнаружили тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
Правительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на бирже
Путин впервые присвоил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ"
Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 дней
Экипажи более 70 кораблей ВМФ РФ встретят 2019 год на вахте в море
В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на 7 млн рублей
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Британский посол записал новогоднее видеопоздравление на русском языке
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 1 января
Губернатор Челябинской области обещал выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 100 тыс рублей
ЦИК Украины принял документы от первого кандидата в президенты
Эрдоган поздравил Путина и Трампа с Рождеством и Новым годом
Патриарх Кирилл призвал Константинополь не «легализовывать украинский раскол»
Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King
Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде
Медведев и премьер Госсовета Китая обменялись новогодними поздравлениями
Число жертв стихии на Филиппинах превысило 60
По подозрению в шпионаже в Москве задержали гражданина США
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
Медведев заявил об оказании помощи пострадавшим от взрыва в Магнитогорске