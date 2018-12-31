СЕГОДНЯ 21:13 2018-12-31T21:13:27+03:00

США запросили консульский доступ к задержанному за шпионаж в Москве американцу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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США запросили консульский доступ к своему гражданину Полу Уилану, которого во вторник утром, 31 декабря задержали в Москве по подозрению в шпионаже.

В Госдепе подтвердил информацию о том, что МИД РФ ранее оповестил ведомство официальным уведомлением о задержании гражданина США в российской столице.

В Вашингтоне отметили, что надеются на получение консульского доступа, сообщил в понедельник РИА Новости представитель госдепартамента.

Более подробную информацию американский представитель не передала из соображений конфиденциальности.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве ФСБ задержала гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Мужчину обвиняют в сборе информации и передачи государственной тайны иностранному государству. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Уилану грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время ФСБ продолжает следственные действия.