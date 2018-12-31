По подозрению в шпионаже в Москве задержали гражданина США
ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», - написала пресс-служба ФСБ России.
Известно, что следственным управлением ФСБ России в отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». За сбор информации, составляющей государственную тайну, в целях передачи иностранному государству ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
«Проводятся необходимые следственные действия», - отметили в пресс-службе ФСБ России.