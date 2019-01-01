В США задержали мужчин, угнавших грузовик с текилой на $500 тысяч

1 Янв. 2019 2019-01-01T21:14:35+03:00

Когда полицейские обнаружили подозреваемых, те уже успели перенести в другой фургон примерно половину из 966 коробок спиртного

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В США полицейские задержали четырех мужчин, которые в канун Нового года решили украсть грузовик с текилой.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря на территории населенного пункта Тонотосасса штата Флорида. Водитель грузовика, нагруженного 966 коробками напитка Patron Tequila общей стоимостью 507 тысяч 105 долларов, отошел перекусить, а когда вернулся понял, что его транспорт исчез. Полицейские тут же начали поиски и обнаружили пропажу через полтора часа. В этот момент злоумышленники уже перетаскивали коробки с текилой в другой фургон.

Когда полиция вмешалась в происходящее, из грузовика пропала почти половина товара. Заметившие правоохранителей угонщики попытались сбежать, но были задержаны на месте происшествия. Лишь одному из четверых удалось на время скрыться, однако позже его все-таки схватили, передает телеканал ABC.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее в США был осуществлен еще один резонансный угон. Юноши в возрасте 14 и 15 лет пробрались на территорию частного аэропорта и похитили легкомоторный самолет. На нем они отправились в путешествие до соседнего города и даже успешно приземлились в аэропорту "Вернал Риджина".