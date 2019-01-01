2019-01-01T22:11:28+03:00
Спорт

Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году

Футболист объяснил, почему не играл за национальную команду после Чемпионата мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Нападающий "Ювентуса" Криштиану РоналдуНападающий "Ювентуса" Криштиану РоналдуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Криштиану Роналду, который последние полгода играл за итальянский футбольный клуб "Ювентус", пообещал вернуться в состав сборной Португалии уже в этом году.

Напомним, что спортсмен не выступал за национальную команду с июня 2018-го, после проигрыша уругвайцам в 1/8 финала чемпионата мира.

Сам Роналду заявил, что такое его решение было связано с переходом в "Ювентус" из мадридского "Реала". Футболист хотел адаптироваться к новой команде, игрокам и режиму тренировок.

"В 2019 году я вернусь в расположение сборной. У нас была договоренность, что я не буду играть в первой части сезона за сборную", - цитирует спортсмена издание Record.

Между тем, как писал сайт kp.ru, многие СМИ связывали временный уход Роналду из сборной с громким скандалом. Американка Кэтри Майорга обвинила известного футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло летом 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бразилии вертолет упал на оживленную улицу: погиб случайный прохожий
Трамп выразил поддержку новому президенту Бразилии
WADA назначило заседание для обсуждения статуса РУСАДА
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником BorgWarner
Помпео заявил, что США продолжат сотрудничать с Израилем по Сирии
В США задержали мужчин, угнавших грузовик с текилой на $500 тысяч
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро
В Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии в 2018 году
Миллионы индианок выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
Полиция Манчестера рассматривает атаку на пассажиров метро как теракт
В ДТП на Украине погибли восемь человек, в том числе трое детей
Владимир Норов вступил в должность генсека ШОС
В Южной Корее положительно оценили новогоднее обращение Ким Чен Ына
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в Германии
Новогодняя ночь в Донбассе прошла без обстрелов
Варфоломей предоставит "новой" украинской церкви томос об автокефали
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу
Сухопутные войска РФ перейдут на комплексы "Искандер-М" в 2019 году
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с
Китай разрабатывает крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях
Устроившим дебош на борту самолета хоккеистом оказался Олег Сапрыкин
Al Jazeera показала видео с моментом сокрытия останков Хашкаджи
Зонд New Horizons сблизился с астероидом на границе Солнечной системы
Стало известно имя выжившего под завалами в Магнитогорске ребенка
Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста
В России начала действовать миграционная амнистия для граждан Молдавии