Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:11:28+03:00

Футболист объяснил, почему не играл за национальную команду после Чемпионата мира

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Криштиану Роналду, который последние полгода играл за итальянский футбольный клуб "Ювентус", пообещал вернуться в состав сборной Португалии уже в этом году.

Напомним, что спортсмен не выступал за национальную команду с июня 2018-го, после проигрыша уругвайцам в 1/8 финала чемпионата мира.

Сам Роналду заявил, что такое его решение было связано с переходом в "Ювентус" из мадридского "Реала". Футболист хотел адаптироваться к новой команде, игрокам и режиму тренировок.

"В 2019 году я вернусь в расположение сборной. У нас была договоренность, что я не буду играть в первой части сезона за сборную", - цитирует спортсмена издание Record.

Между тем, как писал сайт kp.ru, многие СМИ связывали временный уход Роналду из сборной с громким скандалом. Американка Кэтри Майорга обвинила известного футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло летом 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса.