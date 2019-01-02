Украина задержала в Черном море судно под флагом Танзании

2 Янв. 2019 2019-01-02T01:53:03+03:00

В ВМС Незалежной утверждают, что экипаж не отвечал, поэтому украинский ракетный катер открыл предупредительный огонь

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Военно-морские силы Украины сообщили о задержании ими судна, шедшего в Черном море под флагом Танзании. Как утверждают в ВМС Незалежной, у них были основания подозревать плавсредство в «перевозке незаконных грузов», а экипаж не отвечал, поэтому пограничники открыли предупредительный огонь.

В сообщении пресс-службы украинского военного ведомства говорится, что пограничная госслужба страны «предотвратила попытку контрабанды морем» 1 января 2018 года, а иностранное судно «в территориальных водах Украины» было замечено «в последние часы 2017 года». Непонятно: то ли даты перепутали, то ли вспомнили события годичной давности.

Что-то в украинских ВМС напутали с датами. Фото: Facebook/ВМС ЗС України

«С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано к порту Одесса», - отрапортовали ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Какие именно «незаконные грузы» перевозило танзанийское судно, не уточняется. Зато в пресс-службе отметили, что задержать его «Прилукам» помогали бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Бердянск».