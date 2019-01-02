2019-01-02T04:08:10+03:00
Происшествия

Полиция Германии считает наезд на людей в новогоднюю ночь терактом

По данным следствия, мотивом действий 50-летнего злоумышленника была ксенофобия, а сам он болен шизофренией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Инцидент произошел в ночь на вторник, 1 января, вскоре после полуночиИнцидент произошел в ночь на вторник, 1 января, вскоре после полуночиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Умышленный наезд на людей в новогоднюю ночь на улицах двух немецких городов Ботроп и Эссен генпрокуратура Германии расценивает как террористический акт, сообщает газета Tagesspiegel.

Следователи считают, что действия 50-летнего злоумышленника, который предпринимал несколько попыток сбить прохожих, сравнимы с методами исламистов-одиночек. По словам министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Херберта Ройля, у задержанного «была ясная цель убить иностранцев».

На данный момент известно, что подозреваемый – немец по имени Андреас Н., житель Эссена. Он нигде не работает и живет на социальное пособие, лечился от шизофрении. На допросе заявил следователям, что ненавидит мигрантов, которые, по его словам, «получают слишком много денег» от государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мужчина сознательно направлял свою машину на прохожих, сбил несколько сирийцев и афганцев. В общей сложности, в Боттропе и Эссене травмы получили пять человек.

Еще больше материалов по теме: «Нашествие мигрантов в Европу»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина, напавший с ножом на людей в метро Манчестера, психически нездоров
В Италии снова произошло землетрясение
Пограничники США применили слезоточивый газ против «каравана мигрантов»
В Вашингтоне застрелили морского пехотинца
Умер сын режиссера Ивана Дыховичного
Украина задержала в Черном море судно под флагом Танзании
Британским СМИ не понравилось новогоднее обращение Путина к россиянам
СК России: следов взрывчатки в разрушенном доме в Магнитогорске не обнаружено
В МВД назвали вероятную причину взрыва маршрутки в Магнитогорске
Новый президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку
Трамп не дождался демократов в Белом доме
В Белоруссии перевернулся автобус с российскими туристами
В Бразилии вертолет упал на оживленную улицу: погиб случайный прохожий
Трамп выразил поддержку новому президенту Бразилии
Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году
WADA назначило заседание для обсуждения статуса РУСАДА
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником BorgWarner
Помпео заявил, что США продолжат сотрудничать с Израилем по Сирии
В США задержали мужчин, угнавших грузовик с текилой на $500 тысяч
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро