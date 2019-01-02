Полиция Германии считает наезд на людей в новогоднюю ночь терактом

2 Янв. 2019 2019-01-02T04:08:10+03:00

Инцидент произошел в ночь на вторник, 1 января, вскоре после полуночи Фото: REUTERS

По данным следствия, мотивом действий 50-летнего злоумышленника была ксенофобия, а сам он болен шизофренией

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Умышленный наезд на людей в новогоднюю ночь на улицах двух немецких городов Ботроп и Эссен генпрокуратура Германии расценивает как террористический акт, сообщает газета Tagesspiegel.

Следователи считают, что действия 50-летнего злоумышленника, который предпринимал несколько попыток сбить прохожих, сравнимы с методами исламистов-одиночек. По словам министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Херберта Ройля, у задержанного «была ясная цель убить иностранцев».

На данный момент известно, что подозреваемый – немец по имени Андреас Н., житель Эссена. Он нигде не работает и живет на социальное пособие, лечился от шизофрении. На допросе заявил следователям, что ненавидит мигрантов, которые, по его словам, «получают слишком много денег» от государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мужчина сознательно направлял свою машину на прохожих, сбил несколько сирийцев и афганцев. В общей сложности, в Боттропе и Эссене травмы получили пять человек.