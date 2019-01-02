В Италии снова произошло землетрясение

2 Янв. 2019 2019-01-02T04:45:34+03:00

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Вечером во вторник, 1 января, в Италии произошло новое землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1 в 19.37 по местному времени (21.37 мск), они ощущались в центральных областях страны Абруццо и Лацио, а также в некоторых районах Рима.

Представители национальной службы гражданской обороны Италии сообщили, что информации о возможных пострадавших и разрушениях к ним пока не поступало. На железнодорожной линии Рим – Аквила приостановлено движение поездов, пока работники техслужб проверяют состояние путей, а в городе Коллелонго школы на ночь не закрывали, чтобы все, кто опасается за состояние своих домов, могли там переночевать, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад, 26 декабря, произошло землетрясение возле итальянского города Катания на Сицилии, в результате были повреждены десятки жилых домов, без крыши над головой остались свыше 300 горожан. По последним данным, пострадали 28 человек.