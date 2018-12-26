В результате землетрясения на Сицилии пострадали десять человек

СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-26T11:02:01+03:00

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По меньшей мере десять человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в ночь на среду, 26 декабря, близ итальянского города Катания на острове Сицилия. К счастью, все эти люди получили лишь легкие травмы.

Между тем, по данным национального Института геофизики и вулканологии, очаг землетрясения магнитудой 4,9 балла залегал на глубине всего 1 км. В результате мощных толчков были повреждены жилые дома и другие строения.

Власти организовали пункты временного содержания в зданиях школ. Именно там разместились люди, которые пока не могут или бояться возвращаться в свои дома. Спасательные службы в настоящий момент занимаются осмотром разрушенных районов. Поисками пострадавших занимаются также полицейские, карабинеры, пожарные и береговая охрана. В небо подняты вертолеты, передает издание La Sicilia.