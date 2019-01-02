2019-01-02T11:28:33+03:00
Происшествия

Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания

Все квартиры обследовали с помощью диагностических комплексов «Стрела-П»
Дарья ИВАШКИНА
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Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого домаУтром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого домаФото: REUTERS
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В среду, 2 января, стали известны результаты обследования дома в Магнитогорске, один из подъездов которого обрушился из-за взрыва газа.

Так, специалисты проверили жилые помещения с помощью диагностических комплексов «Стрела-П» и выяснили, что квартиры всех подъездов пострадавшего от взрыва дома пригодны для проживания. «Мобильными диагностическими комплексами "Стрела-П" проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов №1-12 (за исключением разрушенного 7-го подъезда) признаны пригодными для проживания», - цитирует сообщение МЧС России ТАСС.

Также в спасательном ведомстве заметили, что в настоящее время все жители дома, за исключением тех, кто проживает в подъездах № 5, 6 и 8, уже вернулись в свои квартиры. «На период проведения работ по разбору завалов рекомендовано ограничить пребывание в них жителей подъездов № 5, 6 и 8», - пояснили в министерстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. После случившегося из пострадавшего и соседних подъездов были эвакуированы десятки людей. При этом, по последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек, а судьба еще 20 остается неизвестной.

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