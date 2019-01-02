Конфискованные у коррупционеров деньги поступят в Пенсионный фонд РФ
В России с 1 января 20-19 года конфискованные у коррупционеров средства поступают в бюджет Пенсионного фонда РФ. Соответствующие поправки в законодательство были приняты Госдумой в сентябре 2018 года.
В документе говорится, что конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений будут направляться в фонд. Речь идет о деньгах, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, передает Интерфакс.
Ранее бюджет Пенсионного фонда формировался за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств фонда.
Напомним также, что 1 января вступил в силу закон о пенсионных изменениях. Возраст выхода на заслуженный отдых начнет постепенно повышаться на 5 лет: до 65 для мужчин и до 60 для женщин.