Конфискованные у коррупционеров деньги поступят в Пенсионный фонд РФ

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:58:50+03:00

В России вступили в действие поправки в законодательство

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В России с 1 января 20-19 года конфискованные у коррупционеров средства поступают в бюджет Пенсионного фонда РФ. Соответствующие поправки в законодательство были приняты Госдумой в сентябре 2018 года.

В документе говорится, что конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений будут направляться в фонд. Речь идет о деньгах, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, передает Интерфакс.

Ранее бюджет Пенсионного фонда формировался за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств фонда.

Напомним также, что 1 января вступил в силу закон о пенсионных изменениях. Возраст выхода на заслуженный отдых начнет постепенно повышаться на 5 лет: до 65 для мужчин и до 60 для женщин.