2018-10-04T15:15:23+03:00
Экономика

Изменения в пенсионном законодательстве: какие перемены ждут россиян

3 октября президент России подписал закон об изменениях в пенсионном законодательстве
Александра КОЗЛОВА
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Досрочно смогут выйти на пенсию те, кто отработал большой стажДосрочно смогут выйти на пенсию те, кто отработал большой стажФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 3 октября повышение пенсионного возраста больше не вопрос для дискуссий. Президент подписал пакет законопроектов-поправок пенсионной системы. С 1 января 2019 года мы с вами проснемся в «переходном периоде», который будет длиться 10 лет. «КП» собрала самые главные нововведения, которые важно знать каждому.

- По новому закону, пенсионный возраст в России увеличился на 5 лет: для женщин - 60, мужчин - 65 лет.

- Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно с 1 января 2019 года. «По полной» новый возраст начнёт действовать для женщин 1968 года рождения и моложе, для мужчин - 1963 года рождения и моложе. (СМ. ГРАФИКУ)

- Те, кто должен был выйти на пенсию по старым правилам в ближайшие два года, получат право оформить ее на полгода раньше. К примеру, если мужчине исполняется 60 лет в январе 2019 года, то по новым правилам он должен был бы выйти на пенсию только через год - в возрасте 61 года. А теперь это можно сделать на полгода раньше - в июле 2019-го.

- Изменения не коснутся: малочисленных народов Крайнего Севера, работников вредных и опасных производств. Тех, кто сейчас имеет право на досрочное оформление пенсии по социальным мотивам или состоянию здоровья. А также полицейских, военных, силовиков – всех тех, кто получает пенсию не по линии Пенсионного фонда

- Многодетные матери получат право выйти на пенсию досрочно. Если у женщины 3 детей, то на 3 года раньше нового срока. Четверо – на 4 года раньше. Если у женщины 5 и более детей, она сможет выйти на пенсию в 50 лет.

Изменения в пенсионном законодательстве

Изменения в пенсионном законодательстве

- Досрочно смогут выйти на пенсию те, кто отработал большой стаж. Важное условие – он должен быть официальный. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше своего нового пенсионного возраста.

- С 2019 года за незаконное увольнение сотрудника предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии) работодателю будет грозить уголовная ответственность

- С 2019 года максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет с 4500 тыс. до 11 280 рублей.

- В переходный период по повышению пенсионного возраста планируется сохранить все федеральные и региональные льготы в границах «старого» пенсионного возраста. Как и прежде, ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

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