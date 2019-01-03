И.о. главы Пентагона заявил о необходимости сосредоточиться на Китае

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:28:31+03:00

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан провел закрытую встречу со своими подчиненными, в ходе которой обозначил планы на ближайшее будущее.

По некоторым данным, и.о. министра обороны США заявил о необходимости сосредоточиться на реализации Стратегии национальной обороны (СНО), утвержденной при его предшественнике Джеймсе Мэттисе. При этом, по данным осведомленного источника, Шанахан отметил, что политика в отношении Китая должна стать приоритетом для Пентагона.

«В то время как мы будем фокусироваться на уже ведущихся операциях, и. о. министра Шанахан сказал своей команде запомнить: "Китай, Китай и еще раз Китай"», - сказал неназванный представитель американского Минобороны порталу Military.com.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 января прошлого года США представили новую версию своей Стратегии национальной обороны, в которой Россия и Китай представлены в качестве угрозы. Как отмечается в документе, Москва и Пекин «подрывают международный порядок изнутри» и якобы эксплуатируют преимущества сложившейся мировой системы.