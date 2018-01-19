Пентагон: главная угроза нацбезопасности США - соперничество великих держав, а не терроризм

19 Янв. 2018 2018-01-19T19:29:44+03:00

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В пятницу, 19 января, США представили свою новую оборонную стратегию. В частности, в ней говорится, что основной угрозой национальной безопасности страны является не терроризм, а соперничество великих держав.

Между тем, как заверил глава Пентагона Джеймс Мэттис, представляя стратегию, Вашингтон все равно продолжит борьбу с террористами. «Мы будем продолжать проводить кампанию против террористов, но соперничество великих держав теперь в фокусе нацбезопасности США», - сказал Мэттис.

Кроме того, в представленном документе называются и приоритетные задачи Пентагона, передает Reuters. Как выяснилось, одна из них - противостояние действиям КНДР и Ирана. По мнению Минобороны США, Тегеран «использует террористическую деятельность, сети своих марионеток и свою ракетную программу» для того, чтобы «доминировать в регионе». Что касается КНДР, то она, как считают в Вашингтоне, «стремится гарантировать выживание режима, наращивая свои арсеналы ядерного, биологического, химического и обычного оружия».