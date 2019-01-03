Угроза обрушения конструкций на месте взрыва в Магнитогорске сохраняется

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:06:57+03:00

По последним данным, жертвами обрушения одного из подъездов жилого дома стали 37 человек

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В четверг, 3 января, в главном управлении МЧС РФ по Челябинской области заявили, что угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря прошлого года из-за взрыва бытового газа рухнул один из подъездов, сохраняется.

«Угроза обрушения конструкций сохраняется», - сказал представитель регионального главка спасательного ведомства Михаил Юрин, отметив при этом, что пятый, шестой и восьмой подъезды дома до сих пор остаются закрытыми.

Также Юрин заметил, что в настоящее время поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. Причем, по предварительным данным, среди тех, кто еще может оставаться под завалами, детей нет, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 31 декабря прошлого года, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. По последним данным, жертвами ЧП стали 37 человек, кроме того, еще четверо числятся пропавшими без вести.