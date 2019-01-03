2019-01-03T07:21:43+03:00
Происшествия

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело 37-го погибшего

Остаётся неизвестной судьба ещё четырёх человек, которые в момент взрыва могли находиться в многоэтажке [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС РоссииВ Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС России
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К утру четверга, 3 января, работающие на месте трагедии в Магнитогорске спасатели нашли и извлекли из-под руин обрушившегося в результате взрыва подъезда десятиэтажного жилого дома тело 37-го погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как писал сайт kp.ru, ранее этой ночью стало известно, что из-под завалов извлечено тело мужчины, который стал 33-й жертвой взрыва. За несколько часов с тех пор спасатели нашли еще двух женщин и двух мужчин.

Шесть человек, в том числе два ребенка, были найдены живыми и доставлены в больницы. Таким образом, остаётся неизвестной судьба ещё четырёх человек, которые могли находиться дома в то страшное предновогоднее утро.

Напомним, взрыв в многоэтажке по адресу: пр. Карла Маркса, дом №164, прогремел в понедельник, 31 декабря, около шести часов утра по местному времени (4:00 мск). В результате обрушился целый подъезд, погибли люди. Среди жертв – шесть детей.

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Спасательная операция на месте обрушения в Магнитогорске.На месте частично разрушенного от взрыв газа дома, продолжаются спасательные работы

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