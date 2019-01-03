Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:48:02+03:00

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В четверг появилась информация о том, что в ночь на среду, 2 января, в одном из московских кафе между двумя женщинами произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

Как стало известно, все случилось в кафе «У Саши», расположенном на юго-востоке столицы, а именно на Донецкой улице. Там одна из посетительниц набросилась с ножом на 32-летнюю женщину и ранила ее в живот. При этом нападавшей удалось скрыться с места преступления.

Что касается пострадавшей, то она была срочно доставлена в больницу, где ей оказали все необходимую медицинскую помощь, передает ТАСС.

А как заметили в столичном главке МВД России, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Кстати, отметим, подобные инциденты далеко не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года после конфликта в московском кафе мигрант въехал на машине в толпу знакомых. Тогда один человек погиб, и еще девять пострадали.