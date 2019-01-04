Финские авиадиспетчеры с 4 января будут проводить еженедельные забастовки

4 Янв. 2019 2019-01-04T04:15:17+03:00

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Профсоюз авиадиспетчеров Финляндии (SLJY) объявил о намерении провести двухчасовую забастовку в пятницу, 4 января. Она продлится с с 15:00 до 17:00 по местному времени (с 16:00 до 18:00 мск).

Об этом профсоюз уведомил госпосредника специальным письмом, в котором говорится, что после нынешнего страйка финские авиадиспетчеры будут забастовки каждую неделю по четвергам с 13:00 до 15:00 (с 14:00 по 16:00 мск), пока им не повысят зарплату.

В ответ офис госпосредника заявил, что переговоры по урегулированию трудового спора с работниками наземных служб воздушных гаваней продолжатся, когда для этого «появятся предпосылки», сообщает финский телеканал Yle.

По словам представителя профсоюза работодателей сферы услуг (Palta), забастовка авиадиспетчеров не должна сильно повлиять на расписание рейсов, авиасообщение будет под контролем.

Стоит отметить, что забастовки с требованием повышения зарплат или против массовых сокращений время от времен проводит авиадиспетчеры и другие работники аэропортов разных стран, о чем неоднократно писал сайт kp.ru.