2019-01-04T16:43:31+03:00
В мире

Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД

Йенс Столтенберг призвал Москву «вернуться к соблюдению» Договора о ракетах средней и меньшей дальности до февраля
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 4 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление США о том, что Вашингтон может уже в следующем месяце выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвал «последним шансом» для России возможность «вернуться к выполнению» соглашения до февраля.

«Важно то, что у РФ сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению (ДРСМД), тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится», - заявил генсек альянса в интервью агентству DPA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 4 декабря прошлого года американский госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению - не ликвидирует свою ракетную программу. Между тем в МИД РФ, комментируя заявление главы Госдепа, отметили, что Соединенным Штатам хорошо известно, что наша страна неукоснительно соблюдает соглашение.

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