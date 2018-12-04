Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД

СЕГОДНЯ 21:15 2018-12-04T21:15:45+03:00

США ожидает, Россия должна вернуться к исполнению своих обязательств в течение двух месяцев

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Соединенные Штаты назвали условия выхода из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Информацию озвучил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.

По данным главы Государственного департамента, США ожидают от России исполнения условий договора в двухмесячный срок. Если этого не произойдет, что Вашингтон выйдет из соглашения.

Во время ожидания Штаты обещают прекратить производство, испытание и размещение ракет, попадающих под действие договора.

«После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», - приводит РИА Новости слова Помпео.

Официальный представитель МИД России, комментируя слова госсекретаря, напомнила о соблюдении всех обязательства со стороны России.