Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД
Соединенные Штаты назвали условия выхода из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Информацию озвучил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.
По данным главы Государственного департамента, США ожидают от России исполнения условий договора в двухмесячный срок. Если этого не произойдет, что Вашингтон выйдет из соглашения.
Во время ожидания Штаты обещают прекратить производство, испытание и размещение ракет, попадающих под действие договора.
«После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», - приводит РИА Новости слова Помпео.
Официальный представитель МИД России, комментируя слова госсекретаря, напомнила о соблюдении всех обязательства со стороны России.