2018-12-04T21:15:45+03:00
Политика

Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД

США ожидает, Россия должна вернуться к исполнению своих обязательств в течение двух месяцев
Алена Басавина
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Госдеп назвал условия выхода из ДРСМДГосдеп назвал условия выхода из ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты назвали условия выхода из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Информацию озвучил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.

По данным главы Государственного департамента, США ожидают от России исполнения условий договора в двухмесячный срок. Если этого не произойдет, что Вашингтон выйдет из соглашения.

Во время ожидания Штаты обещают прекратить производство, испытание и размещение ракет, попадающих под действие договора.

«После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», - приводит РИА Новости слова Помпео.

Официальный представитель МИД России, комментируя слова госсекретаря, напомнила о соблюдении всех обязательства со стороны России.

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