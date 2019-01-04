2019-01-04T20:06:56+03:00
В мире

Страдающий ожирением итальянец застрял в российской криокапсуле

Инцидент произошел на анатомической выставке Real Bodies в Милане
Дарья ИВАШКИНА
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Российская капсула криоконсервации. Фото: facebook.com/realbodiesworldРоссийская капсула криоконсервации. Фото: facebook.com/realbodiesworld
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В пятницу, 4 января, появилась информация об инциденте, который произошел на анатомической выставке Real Bodies в Милане. Как стало известно, один из посетителей - 55-летний итальянец, страдающий от избыточного веса, - застрял в капсуле криоконсервации, которую разработала российская компания «КриоРус».

По словам самого туринца, он всерьез задумывается о крионической заморозке своего тела после смерти, поэтому и решил заранее примерить на себя изобретение российских ученых. Для этого он влез в резервуар для заморозки по плечи, а затем просто скатился внутрь так, что снаружи остались только его ступни. А вот выбраться наружу любопытный итальянец не смог. Более того, работникам выставки удалось извлечь мужчину из капсулы только с третьей попытки.

Стоит отметить, что после этого случая вокруг капсулы установили ограждение и повесили табличку с надписью: «Внимание. Вход запрещен», сообщается на странице выставки в Facebook.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно стало известно, что первый в мире замороженный человек уже полвека хранится в «холодильнике». Как отмечалось, 73-летнего Бедфорда заморозили 12 января 1967 году в американском городе Глендейл спустя несколько часов после физической смерти. Сделали это для того, чтобы оживить профессора психологии в будущем, когда медицина научится лечить рак.

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