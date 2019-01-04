Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов

4 Янв. 2019 2019-01-04T23:07:02+03:00

В последний раз такой показатель фиксировался в декабре прошлого года

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Индекс Московской биржи в ходе торгов в пятницу, 4 января, вырос на 1,08%, достигнув отметки в 2406,5 пункта. В последний раз такой показатель фиксировался 11 декабря 2018 года.

Индекс РТС в тоже время также пошел на повышение. Его рост составил 2,87% и позволил увеличить уровень до 1118 пунктов.

Что касается курсов валют, то к 18:50 по мск доллар потерял 1,18%, и опустился до 67,83 рубля, евро также подешевел на 1,34% - до 77,21 рубля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте следующего года на лондонской бирже ICE начали торговаться по цене на 4,24% превышающей предыдущую - 58 долларов за баррель.

Старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб считает, что во вторник, 8 января, стоимость американской валюты все еще будет находиться в диапазоне 67,4-68,8 рубля, а евро укрепиться в районе 76,6-78,1 рубля.

"В первый рабочий день на следующей неделе диапазон для индекса Мосбиржи составит 2370-2415 пунктов, а для индекса РТС он будет соответствовать 1095-1120 пунктов", - цитирует ТАСС эксперта.

Сайт kp.ru писал о том, что раньше Мосбиржа называлась ММВБ. Переименование было произведено с целью повышения узнаваемости и ценности бренда группы.