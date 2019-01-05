В Польше пять человек погибли в огне во время прохождения квеста

5 Янв. 2019 2019-01-05T00:21:40+03:00

Жертвами трагедии стали молодые девушки, которые отмечали день рождения одной из них

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Страшная трагедия произошла в польском городе Кошалин вечером в пятницу, 4 января. В здании, где организовывались квесты, по невыясненным пока причинам, возник пожар. Находящиеся в помещении люди не смогли выбраться из огня - в результате погибли пять человек.

Известно, что все жертвы инцидента являются молодыми девушками, трое из них несовершеннолетние. Подруги решили пройти квест, чтобы отпраздновать день рождения одной из них, однако все закончилось печально. Также сообщается об одном пострадавшем, предположительно, сотруднике организации. Мужчина сумел выбраться из здания, но получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. К настоящему моменту возгорание, распространившееся на весь первый этаж здания, уже потушено.

"Трудно сказать, что могло быть непосредственной причиной пожара, но это, безусловно, будет установлено в процессе расследования", - заявил пресс-секретарь пожарной службы западно-поморского воеводства, младший капитан Иван Кубяк.

Согласно данным Polskie Radio, в ближайшее время польские власти планируют провести проверку пожарной безопасности во всех объектах такого типа на территории республики.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году молодая жительница Саратова получила ожоги во время прохождения хоррор-квеста. Когда по сюжету участнице нужно было выбраться из горящей машины, искры пламени попали на ее одежду.