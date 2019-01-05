2019-01-05T02:56:44+03:00
Происшествия

Пожар в одноэтажном здании в центре Москвы потушен

Несмотря на большую площадь возгорания и густой дым, данных о пострадавших не поступало
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В центре Москвы загорелся одноэтажный домВ центре Москвы загорелся одноэтажный домФото: скриншот с видео
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Небольшой пожар разгорелся в эту субботу, 5 января, в нежилом одноэтажном здании в центре Москвы. Согласно данным пресс-службы столичного главка министерства по чрезвычайным ситуациям, к настоящему моменту возгорание удалось потушить.

Известно, что первое сообщение об инциденте поступило в Центр управления в кризисных ситуациях примерно в час ночи. Возгорание возникло по адресу: улица Пятницкая, дом 6. Прибывшие на место инцидента пожарные определили, что пламя бушует на территории отдельно стоящего неэксплуатируемого здания. К моменту приезда бригады огонь охватил уже около 450 квадратных метров.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе в 02:11 пожар был ликвидирован", - сообщается на сайте МЧС.

В ведомстве уточнили, что, несмотря на густой черный дым, в данном происшествии обошлось без пострадавших.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад при пожаре в гаражах на западе Москвы были серьезно повреждены четыре автомобиля.

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