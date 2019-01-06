Россиян обязали уведомлять власти о перестройке дачных домов

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:21:00+03:00

Владельцев дачных участков обязали уведомлять местные власти о планах по строительству и реконструкции домов Фото: Евгения ГУСЕВА

Нововведения коснутся как индивидуальных, так и садовых построек

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Владельцев дачных участков обязали уведомлять местные власти о планах по строительству и реконструкции домов. Новая норма касается как индивидуальных, так и садовых построек.

Как сообщает "Российская газета", граждане, которые начали работы по внесению изменений в свои дачные дома до 4 августа 2018 года, смогут подать документы на регистрацию и постановку недвижимости на кадастровый учет до 1 марта, когда данная норма станет обязательной. Документы будут рассматриваться в течение семи дней, после чего проводится согласование строительства. После окончания строительных работ граждане обязаны подать в местные органы власти уведомление с приложенным к нему техническим планом.

Как отмечают авторы проекта, в случае отсутствия уведомлений местные власти могут признать имущество дачника самостроем.

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