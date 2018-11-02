Новшества для садоводов с 1 января: Дачи превращаются в жилые дома с «пропиской»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-11-02T01:41:12+03:00

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С 1 января 2019 года 60 миллионов российских садоводов - именно столько их у нас, по данным Минэкономразвития, - ждут изменения. Вступает в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. Вкупе с уже действующими с августа поправками в Гражданский кодекс он меняет правила строительства на пресловутых сотках.

ЧТО БУДЕТ С ДАЧАМИ?

Главных и уже успевших нашуметь нововведений несколько.

1. Из законодательства уйдет понятие «дачный участок».

- Дачные участки и садовые с определенного периода времени перестали вообще чем-то отличаться. И, чтобы не было путаницы, решено унифицировать эти понятия, - объяснил смысл новшества директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий. - Подчеркну, что гражданам в этой связи не надо никуда ходить. Все ранее существовавшие дачные участки с 1 января по закону автоматом будут признаны садовыми.

2. Из всех многочисленных форм организаций дачников-садоводов-огородников останется всего две: садоводческое и огородническое товарищество.

Всяких партнерств и кооперативов больше не будет. Как объясняют в Минэкономе, это опять-таки объясняется заботой об упрощении законодательства и о том, чтобы сами садоводы не путались, в каком объединении они состоят и что из этого следует.

По большому счету, никаких хлопот простым садоводам эти изменения не принесут - о том, чтобы поменять устав и перерегистрировать кооператив в товарищество, позаботится правление.

3. Самое важное - уточнен статус садового участка: там теперь можно жить постоянно.

- Сейчас, по пока еще действующим нормам, на садовом участке можно строить жилые и нежилые строения. Непонятно, что такое «жилое строение», нигде больше у нас в законодательстве такого понятия нет, - говорит Алексей Бутовецкий. - С 1 января в этом вопросе поставлена точка, и садовод вправе на своем участке построить жилой дом и зарегистрироваться там по месту жительства. И спокойно проживать в садовом товариществе, если хочет.

Для владельцев огородных участков все остается по-прежнему: можно возводить только некапитальные постройки. Жилые дома там по-прежнему строить запрещено.

КОМУ МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ «ПРОПИСКУ» В САДОВОДСТВЕ?

С 1 января те, у кого дома на садовых и дачных участках были официально зарегистрированы как «жилые строения», автоматом станут счастливыми владельцами «жилых домов». Специально для этого ничего делать не надо. Если есть желание оформить в таком доме постоянную регистрацию по месту жительства - пожалуйста. Обращаться для этого в суд, как раньше, и доказывать, что дом действительно жилой, больше не будет необходимости.

А вот те, у кого дома были зарегистрированы как «нежилые строения» - обычно так оформлялись небольшие летние щитовые домики, отличные от хозпостройки (то есть совсем уж сарая) - превратятся во владельцев «садовых домов». В них «прописаться» будет нельзя.

КАК ТЕПЕРЬ ВОЗВОДИТЬ И РЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМ?

Многих садоводов, которые только собрались построить на своем участке хороший дом, новшества несколько напугали. Это же что, после 1 января надо будет разрешение на строительство получать, как на индивидуальный жилой дом?

- С 4 августа действует еще один новый федеральный закон, который вообще меняет порядок строительства всей так называемой бытовой недвижимости - и жилых, и садовых домов, - пояснил корреспонденту «КП» Алексей Бутовецкий. - Перед началом строительства нужно будет подавать уведомление в органы местного самоуправления (см. «Важно»).

Пока для владельцев садовых и дачных участков - в отличие от тех, кто строится на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), - действует более простая схема. Ничего никому сообщать не надо, право собственности регистрируется постфактум, на основании техплана дома и документов на землю.

И еще один вопрос возникает. А что делать тем, у кого дом на садовом или дачном участке построен уже давно и вполне тянет на «жилой», а зарегистрировать его все руки не доходили? Надо торопиться это сделать до Нового года?

- Закон предполагает переходный период. До 1 марта 2019 года садоводы могут зарегистрировать свои дома, в том числе жилые, также и по старым правилам, - говорит Бутовецкий. - А вот после 1 марта будет действовать только новый порядок.

ВАЖНО

Строимся по новым правилам

1. Подаем в муниципалитет того района, где находится участок, уведомление о начале строительства. (В Подмосковье это можно сделать через многофункциональные центры.)

В уведомлении надо указать сведения об участке (кадастровый номер, где находится и т. п.). А также простейшие технические характеристики будущего дома (количество этажей, высоту дома, расстояния до него от границ участка). Проект не нужен!

2. В течение семи дней чиновники должны проверить, соответствуют ли ваши желания принятым правилам землепользования и застройки и т. п. И прислать ответное уведомление - можно строить.

3. Завершив стройку, опять посылаем тем же чиновникам уведомление - все готово. Прикладываем техплан дома (заказывается у кадастрового инженера). В течение семи дней должно прийти ответное уведомление - построенное соответствует нормам закона. Если все в порядке, чиновники сами переправят ваши документы в Росреестр - для регистрации права собственности. Если не в порядке - придется делать «работу над ошибками» и устранять нарушения.

! После 1 марта 2019 года этот порядок будет обязательным для любых жилых и садовых домов площадью до 500 кв. м, которые возводят сами граждане. Для хором площадью больше 500 кв. м потребуется получать разрешение на строительство.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ПРОЕКТЫ

Считать ли забор недвижимостью?

Минэкономразвития подготовило законопроект, который должен наконец прояснить еще один спорный вопрос: а что же считать недвижимой собственностью?

Вопрос весьма важный для кошелька тех же садоводов. Поскольку увязан с другим - на что из понастроенного на участке должен уплачиваться налог. По факту сейчас он нередко начисляется на все, на что граждане по тем или иным причинам решили зарегистрировать права собственности и о чем есть сведения в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). А граждане у нас разные. Кто-то трехэтажный дом оформлять не хочет, а кто-то на всякий случай регистрирует право даже на теплицу.

По закону одна хозпостройка площадью до 50 кв. м у нас от уплаты налога на имущество освобождается. Если же таких построек несколько и все они зарегистрированы как отдельные объекты... В итоге - буря негодования со стороны граждан по поводу того, что их заставляют платить налоги «за заборы и сараи».

Заинтересованные ведомства уже неоднократно давали разъяснения по поводу того, что регистрировать все сараюшки и платить за них налоги на самом деле никто не заставляет, но путаница осталась. А присутствие в нашем законодательстве всяких «строений», «временных и вспомогательных сооружений» дело только еще больше усложняет.

Предложение такое - разделить понятие «недвижимости» и «улучшений» земельного участка.

- Все то, что строится на основе разрешений на строительство или на основании уведомлений, - это недвижимость, - поясняет Алексей Бутовецкий. - Все остальное, включая заборы, площадки для барбекю, теплицы - никак не должно считаться недвижимостью. Законопроект уже внесен в правительство. Надеемся, что он снимет огромное количество споров, в том числе и с налоговой.

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