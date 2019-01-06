В аэропорту Львова самолет выкатился за пределы взлетной полосы

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:50:27+03:00

На борту самолета находились 59 пассажиров, среди которых был один ребенок, а также члены экипажа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На борту лайнера находились 59 человек, в том числе один ребенок

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший в воскресенье, 6 января, рейс "Львов-Стамбул", выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Львова.

По данным информационного агентства Varta1, ЧП произошло в 10:00 по местному времени (11:00 мск). На борту самолета находились 59 пассажиров, среди которых был один ребенок, а также члены экипажа.

"Повреждений в самолете нет. Пассажиров эвакуировали", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в настоящий момент воздушная гавань Львова не принимает и не выпускает самолеты.

Это не первое авиационное происшествие за сегодняшний день. Ранее сайт kp.ru сообщал о возгорании, возникшем на борту самолета авиакомпании American Airlines, выполнявшем рейс из Лас-Вегаса в Чикаго. Причиной возгорания стала электронная сигарента одного из пассажиров; в результате инцидента никто не пострадал.