Китай возмутился проходом эсминца США возле спорных островов

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:38:05+03:00

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Китай потребовал от США прекратить провокации в акватории спорных островов в Южно-Китайском море и предупредил, что оставляет за собой право «принимать все меры для защиты своей безопасности и суверенитета». Такую позицию выразил представитель МИД КНР Лу Кан в понедельник, 7 января.

Внешнеполитическое ведомство Китая организовало брифинг после того, как ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел в 12 милях от Парасельских островов (острвов Сиша). Спор об их территориальной принадлежности ведется между Китаем, Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами уже несколько десятилетий.