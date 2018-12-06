Эсминец ВМС США демонстративно проследовал вблизи залива у берегов РФ

СЕГОДНЯ 02:14 2018-12-06T02:14:02+03:00

Американская сторона считает, что так демонстрирует свою готовность обеспечивать свободу навигации

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты направили военный эсминец к расположенному вблизи берегов РФ заливу Петра Великого в Японском море, чтобы продемонстрировать России свою позицию. Об этом сообщила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США, лейтенант Рэйчел Макмарр.

По ее словам, эсминец USS McCampbell "проследовал вблизи залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные претензии России на акватории", а также с целью обеспечения свободы навигации.

"Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где допускается международное право. Это верно в Японском море, как в других местах по всему миру", - сказала Макмарр в интервью телеканалу CNN.

Она подчеркнула, что Вашингтон не признает “признает претензии России на эти воды". Подобные операции США проводят и в отношении Китая и его претензий в Южно-Китайском море.

Как отмечает CNN, это первый подобный демарш США в этом районе с 1987 года, когда американцы "“обеспечивали свободу навигации от претензий Советского Союза".