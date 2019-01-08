В Турции прошли слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:34:36+03:00

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в ходе выступления на открытии выставки фотографии в Анкаре Фото: EASTNEWS/AFP

По делу проходят 28 подозреваемых; некоторые из них находятся за рубежом

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Во Втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям прошли слушания по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. В качестве подозреваемых по делу проходят 28 человек, в том числе глава движения FETO Фетхуллах Гюлен.

На скамье подсудимых оказались 18 подозреваемых, поскольку некоторые фигуранты дела в настоящий момент находятся за рубежом. Четверо из представших перед судом приняли участие в процессе с помощью видеосвязи из тюрьмы.

Подсудимым предъявлены обвинения в нарушении конституционного порядка, членстве в вооруженной террористической группировке и убийстве с террористическими целями. По словам представителей прокуратуры, убийство Андрея Карлова можно характеризовать как провокацию, организованную с целью дестабилизации отношений Анкары и Москвы.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в ходе выступления на открытии выставки фотографии в Анкаре. Убийцей был полицейский Мевлют Алтынташ, который в дальнейшем был ликвидирован. В России убийство назвали террористическим актом; Андрею Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.