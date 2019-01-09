2019-01-09T14:13:51+03:00
Политика

Дмитрий Песков заявил о взаимопонимании с WADA

По словам пресс-секретаря президента России, разногласия со Всемирным антидопинговым агентством носили технический характер
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва смогла договориться со Всемирным антидопинговым агентством по вопросу о передаче сведений о проверках допинг-проб российских спортсменов. По его словам, разногласия возникли тоглько по вопросам носителей, на которых будут переданы данные о проверках.

"Как таковые данные были готовы к передаче [WADA] и в прошлый раз, - отметил он. - Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики", - цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что российские спортивные ведомства "наладили понимание" с представителями WADA.

9 января этого года начался визит экспертов WADA в Москву с целью получения данных о проверках допинг-проб российских спортсменов с 2011 по 2015 год. По результатам этого визита Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть лишено лицензии, а на российских спортсменов могут быть наложены санкции.

Ранее представители WADA не смогли получить доступ к базе данных, поскольку лаборатория, где содержатся сведения о допинг-пробах спортсменов, была опечатан Следственным комитетом в связи с федеральным расследованием. В качестве крайнего срока для предоставления доступа было назначено 31 декабря, однако Москва не сумела предоставить данные в указанный промежуток времени.

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