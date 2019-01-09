2019-01-09T20:05:50+03:00
В мире

На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D

В момент ЧП на борту самолета находились два человека
Дарья ИВАШКИНА
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Mirage 2000DMirage 2000DФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 9 января, появилась информация о том, что истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Франции Mirage 2000D, который ранее пропал с экранов радаров, потерпел крушение на востоке страны.

По данным телеканала France 3, к настоящему времени уже удалось обнаружить обломки самолета. Кроме того, на месте ЧП был найден один парашют. При этом операция по поиску членов экипажа продолжается.

Известно, что на борту истребителя, который ранее в среду вылетел с авиабазы Нанси-Оше, находились два человека. Также ранее выяснилось, что связь с воздушным судном была потеряна, когда он пролетал над горным массивом Юра.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года похожий случай произошел на Украине. Тогда в Житомирской области страны разбился многоцелевой истребитель Су-27. При этом пилот в результате той авиакатастрофы погиб.

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