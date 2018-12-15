На Украине разбился истребитель Су-27: пилот погиб

15 Дек. 16:53 2018-12-15T17:03:51+03:00

Самолет выполнял плановые полеты и потерпел крушение при заходе на посадку

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В субботу, 15 декабря, в Житомирской области Украины разбился многоцелевой истребитель Су-27. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, пилот в результате авиакатастрофы погиб. Причины случившегося в настоящий момент выясняются. На месте работают специалисты.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов (16:00 мск), в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре этого года на Украине уже разбивался истребитель Су-27УБ. Самолет потерпел крушение во время международных военных учений "Чистое небо – 2018" в Винницкой области. Оба пилота в результате авиакатастрофы погибли.