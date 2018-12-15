2018-12-15T17:03:51+03:00
Происшествия

На Украине разбился истребитель Су-27: пилот погиб

Самолет выполнял плановые полеты и потерпел крушение при заходе на посадку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments124
В Житомирской области разбился самолет Су-27В Житомирской области разбился самолет Су-27Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 15 декабря, в Житомирской области Украины разбился многоцелевой истребитель Су-27. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, пилот в результате авиакатастрофы погиб. Причины случившегося в настоящий момент выясняются. На месте работают специалисты.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов (16:00 мск), в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре этого года на Украине уже разбивался истребитель Су-27УБ. Самолет потерпел крушение во время международных военных учений "Чистое небо – 2018" в Винницкой области. Оба пилота в результате авиакатастрофы погибли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза