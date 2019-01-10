Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building на Манхэттене решили продать

10 Янв. 2019 2019-01-10T02:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 января, стало известно, что один из символов Нью-Йорка — знаменитый небоскреб Chrysler Building на Манхэттене — решили продать. Слишком уж дорого обходится содержание «Крайслер-билдинга» его владельцам, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на председателя совета директоров компании NYC Capital Markets Group Дарси Стэком.

Сейчас манхэттенской высоткой владеют государственный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council (ему принадлежит 90% пакета акций здания) и нью-йоркский застройщик Tishman Speyer Properties. Они обратились в компанию CBRE Group Inc, которая предоставляет услуги в сфере недвижимости, чтобы выставить «Крайслер-билдинг» на продажу.

Газета отмечает, что желающим купить легендарную высотку следует иметь в виду, что они могут столкнуться с теми же проблемами, что и нынешние хозяева Chrysler Building. Например, только аренда земли под небоскребом обходится примерно 32,5 миллиона долларов в год, причем она постоянно дорожает. А на реновацию этого офисного здания высотой 319 метров в 1997 году было потрачено $100 миллионов.