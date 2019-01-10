Временный глава Пентагона нецензурно высказался об истребителях F-35

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:43:48+03:00

Патрик Шанахан считает, что корпорация Lockheed Martin просто не знает как создать качественный военный самолет пятого поколения

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Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан выступил с резкой критикой программы корпорации Lockheed Martin по созданию истребителей F-35. Согласно сведениям бывших высокопоставленных чиновников США, врио министра обороны называл данные военные самолеты нецензурным словом, перевести которое можно как "облажался", и высказывал мнение о неспособности корпорации Lockheed Martin осуществить программу.

Стоит отметить, что, еще будучи заместителем главы Пентагона, Шанахан неоднократно подвергал проект производства F-35 жесткой критике, а также напрямую высказывал недовольство работой генерального директора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

"Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить", - процитировал врио министра обороны источник издания Politico.

При этом Шанахан считает, что с работой по созданию истребителей пятого поколения гораздо лучше справилась бы корпорация Boeing, в которой он проработал на протяжении 31 года.

Сайт kp.ru писал о том, что в самолетах F-35 уже неоднократно находили дефекты. Так, в начале прошлого года половина машин, поставленных Соединенным Штатам и их партнерам, так и не смогли взлететь, а в ноябре 2018-го Пентагон вынужден был временно приостановить полеты данных истребителей из-за технической неисправности в топливной системе.

Кроме того, данная разработка стала самой дорогой в истории оружия и стоила американскому бюджету полутора триллиона долларов. При этом ввод самолета в строй состоялся на семь лет позже запланированного срока.