2019-01-10T10:38:44+03:00
Наука

В ВКС заявили, что военный спутник "Космос-2430" был сведен с орбиты планово

Ранее сообщалось, что исчерпавший свой ресурс космический аппарат сгорел в атмосфере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Списанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты. Фото: РоскосмосСписанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты. Фото: Роскосмос
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Российский военный спутник "Космос-2430" был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном утром в субботу, 5 января. Об этом сообщили в командовании Воздушно-космических сил РФ.

"В 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что дежурные силы Космических войск контролировали процесс схода аппарата на всех участках траектории. Запущенный в 2007 году спутник полностью исчерпал свой ресурс и еще в 2012-м был выведен из состава орбитальной группировки России.

Между тем, как писал сайт kp.ru, первыми о сходе аппарата сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

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