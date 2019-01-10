2019-01-10T11:15:42+03:00
Авто

Fiat выплатит в США не менее $700 млн по искам "дизельного скандала"

Средства пойдут на уплату штрафов министерству юстиции и властям штатов, а также на компенсации автовладельцам и руководству страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автоконцерн Fiat Chrysler выплатит более 700 миллионов долларов по судебным искамАвтоконцерн Fiat Chrysler выплатит более 700 миллионов долларов по судебным искамФото: REUTERS
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Один из крупнейших мировых автопроизводителей Fiat Chrysler выплатит более 700 млн долларов в рамках урегулирования судебных исков, поданных против него министерством юстиции США и автовладельцами.

Речь идет о так называемом "дизельном скандале", который касается установки в машины программного обеспечения, позволяющего фальсифицировать данные тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Иск в отношении компании был подан минюстом США и десятками автовладельцев еще в мае 2017 года. Также отдельное расследование инициировали несколько американских штатов. Федеральное агентство по охране окружающей среды заявило, что автоконцерн скрывал реальный уровень выхлопов, чем нарушал американские экологические стандарты. Соответствующее незаконное оборудование было установлено более чем в 100 тысячах автомобилей, проданных на территории США с 2014 года.

Представителям Fiat Chrysler удалось достичь внесудебного соглашения, однако обойдется это компании не дешево. Только штраф Минюсту составит 311 млн долларов, и еще не менее 75 млн нужно будет выплатить властям штатов. Кроме того, 280 млн долларов пойдут на урегулирование иска автовладельцев. Размер же компенсации за загрязнение окружающей среды пока не называется. Согласно данным агентства Reuters, официально о данных договоренностях будет объявлено в четверг, 10 января.

Сайт kp.ru писал о том, что первым в "дизельный скандал" попал концерн Volkswagen. В 2015 году автопроизводителя обвинили в том, что он оснащал машины программным обеспечением, которое занижало реальные показатели вредных выбросов дизельных двигателей во время диагностики. Расследования в отношении компании были начаты в Европе, США и Азии.

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