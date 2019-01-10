2019-01-10T11:47:06+03:00
Наука

Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе

Это уже второй «сигнал пришельцев», который фиксируют специалисты
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые уловили загадочные радиосигналы из космосаУченые уловили загадочные радиосигналы из космосаФото: REUTERS
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Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса. Их источник пока не установлен, однако по подсчетам астрономов сигнал исходит из галактики, расположенной в миллиардах световых лет от Земли.

Как сообщили ученые, радиовспышки длятся всего миллисекунду и могут быть звуками взрывающихся звезд Однако внимание специалистов привлекла периодичность сигналов, что позволяет экспертам думать, что это могут быть звуки, подаваемые инопланетной цивилизацией.

Примечательно, что это уже второй раз в истории, когда астрономы фиксируют такие радиосигналы в космосе.

«Открытие второго повторяющегося сигнала говорит о том, что их должно быть много. Их обнаружение и изучение поможет нам раскрыть эту космическую загадку и узнать, откуда берутся эти всплески», - цитирует Ингрид Стэйрс из университета Британской Колумбии сайт телеканала «Звезда».

Напомним, первый такой всплеск был зафиксирован учеными в 2007 году. Специалисты сравнили таинственные звуки и предположили, что они могут иметь искусственное происхождение, передает Пятый канал.

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