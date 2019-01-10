Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века
Кот британского искусствоведа Бендора Гросвенора по кличке Падме по неосторожности испортил картину известного английского портретиста XVII века Джона Майкла Райта.
Ценитель искусства приобрел отлично сохранившееся полотно еще в 2015 году за 5250 фунтов стерлингов или около 450 тысяч рублей. Все это время оно хранилось у него дома, однако некоторое время назад из-за перепада температур на поверхности картины образовался конденсат.
Кот Падме совсем не жалеет о содеянном
Искусствовед накрыл потрет специальной бумагой и нанес на него желатиново-водный раствор, который должен был помочь произведению перенести отправку в Лондон, однако, когда Гросвенор встал, чтобы полюбоваться проделанной работой, прямо в середину полотна прыгнул кот, проделав огромную дыру.
Вернуть картину в первозданное состояние уже невозможно, но ее владелец рад уже тому, что питомец приземлился на одежду, а не на лицо, изображенного на холсте мужчины. При этом, по словам Гросвенора, сам Падме, видимо, "не фанат" творчества Майкла Райта, поскольку он "нисколько не жалеет о содеянном", передает The Telegraph.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году еще одна картина серьезно пострадала от действий животных. Полотно, украшающее Зал часов в миланском палаццо Марино, едва не было безвозвратно испорчено из-за влетевшего в окно голубя, который испачкал своим пометом 3/4 всей поверхности холста и верхнюю часть позолоченной рамы.