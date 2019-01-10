Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:03:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Кот британского искусствоведа Бендора Гросвенора по кличке Падме по неосторожности испортил картину известного английского портретиста XVII века Джона Майкла Райта.

Ценитель искусства приобрел отлично сохранившееся полотно еще в 2015 году за 5250 фунтов стерлингов или около 450 тысяч рублей. Все это время оно хранилось у него дома, однако некоторое время назад из-за перепада температур на поверхности картины образовался конденсат.

Кот Падме совсем не жалеет о содеянном

Искусствовед накрыл потрет специальной бумагой и нанес на него желатиново-водный раствор, который должен был помочь произведению перенести отправку в Лондон, однако, когда Гросвенор встал, чтобы полюбоваться проделанной работой, прямо в середину полотна прыгнул кот, проделав огромную дыру.

Вернуть картину в первозданное состояние уже невозможно, но ее владелец рад уже тому, что питомец приземлился на одежду, а не на лицо, изображенного на холсте мужчины. При этом, по словам Гросвенора, сам Падме, видимо, "не фанат" творчества Майкла Райта, поскольку он "нисколько не жалеет о содеянном", передает The Telegraph.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году еще одна картина серьезно пострадала от действий животных. Полотно, украшающее Зал часов в миланском палаццо Марино, едва не было безвозвратно испорчено из-за влетевшего в окно голубя, который испачкал своим пометом 3/4 всей поверхности холста и верхнюю часть позолоченной рамы.